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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu teklif çok konuşulur! 'Belhanda'yı ver 1.5 milyon + 19'luk yıldızı al'
Şampiyonluk kupasının en büyük adaylarından olan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de kolları sıvamış durumda... Ancak corona virüsü salgını sonrası yaşanan ekonomik daralma sonrası mali problemler yaşayan sarı-kırmızılılar transfer yapmak için bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda. İyi teklif gelmesi durumunda satılabilir listesine konulan Faslı yıldız Younes Belhanda için sarı-kırmızılılara flaş bir takas teklifi geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberler...
24 Mayıs 2020 Pazar 13:57
Güncelleme: 24.05.2020 14:03
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Corona virüsü salgını futbolu da oldukça yakından etkilemiş durumda...
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Dünyanın önde gelen birçok ligine süresiz şekilde ara verilirken Süper Lig'de ilk 26 hafta sonunda virüs tedbirleri kapsamında durdurulmuştu.
Hal böyle olunca kulüpler bilet, yayın ve sponsor gibi esas kaynaklardan mahrum kalmış ve maddi anlamda ciddi problemler yaşamaya başlamıştı.
Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderek yaşanan bu ekonomik çıkmazı bir şekilde aşmak için gayret gösterirken Galatasaray'da bu seçeneği gündeme almış ve yüksek maaşlı bazı oyuncuların maaşlarında indirime gitmişti.
Bu sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için de planlamalar yapan Galatasaray, eksik mevkiler için ince eleyip sık dokuyor.