Şampiyonluk kupasının en büyük adaylarından olan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de kolları sıvamış durumda... Ancak corona virüsü salgını sonrası yaşanan ekonomik daralma sonrası mali problemler yaşayan sarı-kırmızılılar transfer yapmak için bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda. İyi teklif gelmesi durumunda satılabilir listesine konulan Faslı yıldız Younes Belhanda için sarı-kırmızılılara flaş bir takas teklifi geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberler...