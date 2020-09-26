GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray kararı: Fatih Terim'in Marcao sözleri sonrası karar verildi
Son dakika Galatasaray kararı: Fatih Terim'in Marcao sözleri sonrası karar verildi
Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezona 4 galibiyet (2 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi eleme turu) ile başlayan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe'yi de sahasında yenerek 3'te 3 yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda en dikkat çekici isim ise Marcao oldu. Performansı ile göz dolduran Brezilyalı futbolcu için Lyon ve Roma gibi kulüpler devreye girmişti. Yıldız futbolcu için de karar verildi. İşte son gelişmeler...
26 Eylül 2020 Cumartesi 10:01, Güncelleme 26.09.2020 10:14
Son dakika Galatasaray kararı: Fatih Terim'in Marcao sözleri sonrası karar verildi