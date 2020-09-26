Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray kararı: Fatih Terim'in Marcao sözleri sonrası karar verildi

Son dakika Galatasaray kararı: Fatih Terim'in Marcao sözleri sonrası karar verildi

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezona 4 galibiyet (2 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi eleme turu) ile başlayan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe'yi de sahasında yenerek 3'te 3 yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda en dikkat çekici isim ise Marcao oldu. Performansı ile göz dolduran Brezilyalı futbolcu için Lyon ve Roma gibi kulüpler devreye girmişti. Yıldız futbolcu için de karar verildi. İşte son gelişmeler...

Son dakika Galatasaray kararı: Fatih Terim'in Marcao sözleri sonrası karar verildi

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