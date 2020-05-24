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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Sneijder bombası patladı! Galatasaray'a geri dönüyor...
Galatasaray'da şu sıralar gündem oldukça hareketli... Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz haftalarda üst üste ayrılıklar yaşanmış yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş görevinden istifa etmişti. Yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri.
24 Mayıs 2020 Pazar 17:42
Güncelleme: 24.05.2020 17:42
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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.
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Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.
Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı.
Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.
'SNEIJDER HAZIR' Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.