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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Belhanda krizi! Resti çekti ve...
Bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını üzen Galatasaray'da, gelecek sezon için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki sezon destekçilerine şampiyonluk kupasını hediye ederek kendini affettirmek isteyen Aslan, transfer çalışmalarını sürdürürken yönetim, Faslı yıldız Younes Belhanda konusunda problemler yaşamaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...
21 Temmuz 2020 Salı 09:49
Güncelleme: 21.07.2020 09:50
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Bu sezon özellikle pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından lige çok kötü bir dönüş yapan Galatasaray 8 haftalık kötü serinin ardından, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe mücadelesinde 3 puan alabilmişti.
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Üst üste alınan bu kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışından kopmasının yanında, Avrupa kupalarını da tehlikeye sokan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvamış durumda.
Transferde oldukça atak bir görüntü sergileyen Aslan'da birçok isim gündeme gelirken, takıma yapılacak takviyelerin yanında yaşanan mali daralma sonrası yüksek maaşlı bazı oyuncularla da yol ayrımına gidilmesi planlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerden Lemina, Seri, Andone, Emre Mor, Mariano ve Ryan Donk isimlerinden bazılarının yanı sıra sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın da takımdan gönderileceği uzun süredir konuşuluyordu.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezon içerisinde gerek yönetim ile gerekse sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı gerginliklerle çokça gündeme gelmiş ve bekleneni verememesi üzerine yolların ayrılması kararı alınmıştı.