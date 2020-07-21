Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Belhanda krizi! Resti çekti ve...

Bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını üzen Galatasaray'da, gelecek sezon için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki sezon destekçilerine şampiyonluk kupasını hediye ederek kendini affettirmek isteyen Aslan, transfer çalışmalarını sürdürürken yönetim, Faslı yıldız Younes Belhanda konusunda problemler yaşamaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...