Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den dünya yıldızlarına veto! İşte o liste

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den dünya yıldızlarına veto! İşte o liste

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle zirvenin ortağı olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında takıma birçok ismin katılması beklenirken, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Menajerler de transfer dönemi öncesi dünya yıldızlarını Cimbom'a önerdi fakat Terim'den bu isimlere veto geldi. İşte o isimler...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den dünya yıldızlarına veto! İşte o liste

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