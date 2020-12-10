GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den dünya yıldızlarına veto! İşte o liste
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den dünya yıldızlarına veto! İşte o liste
Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle zirvenin ortağı olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında takıma birçok ismin katılması beklenirken, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Menajerler de transfer dönemi öncesi dünya yıldızlarını Cimbom'a önerdi fakat Terim'den bu isimlere veto geldi. İşte o isimler...
10 Aralık 2020 Perşembe 10:05, Güncelleme 10.12.2020 10:10
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den dünya yıldızlarına veto! İşte o liste