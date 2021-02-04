Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de dev derbiye az bir süre kaldı. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor... Şampiyonluk yarışında oldukça kritik öneme sahip mücadelede iki ekipte hata yapmak istemezken, ara transferde kadroya katılan isimlerin derbide forma giyip giymeyeceği de en çok merak edilen konular arasında. Kritik mücadele öncesi tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim derbi 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında da çok kritik bir öneme sahip olan mücadelede iki teknik adam da mutlak 3 puan isterken, galibiyet hesapları yapılmaya başlandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

Galatasaray, tecrübeli teknik adam Fatih Terim yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 65 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

FATİH TERİM'İN FENERBAHÇE MAÇLARI
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 32 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu derbilerin 11'ini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

FATİH TERİM İLE EROL BULUT ARASINDA 11. RANDEVU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 11. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 10 maça çıktı. Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Erol Bulut yönetiminde daha önce iki derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Beşiktaş'a mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...

Öte yandan transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes'i katan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin derbide oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor.

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