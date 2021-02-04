Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Fenerbahçe'yi yeni transferlerle vuracak! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i...
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Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de dev derbiye az bir süre kaldı. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor... Şampiyonluk yarışında oldukça kritik öneme sahip mücadelede iki ekipte hata yapmak istemezken, ara transferde kadroya katılan isimlerin derbide forma giyip giymeyeceği de en çok merak edilen konular arasında. Kritik mücadele öncesi tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim derbi 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar...