Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray (GS) haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor... Fatih Terim'in "Yönetimin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" sözlerinden 11 gün sonra sarı-kırmızılılar alternatifli ödeme planlarıyla Başakşehir'e teklifini sundu. Ocak ayı için teklif ve sonraki satıştan ciddi bir pay önerilirken Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. İşte o rakam ve zirveye dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Son dakika Galatasaray GS haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

İrfan Can Kahveci transfer görüşmeleri detaylarında Galatasaray ve Başakşehir başkanları yıldız oyuncu için statta buluştu.

Son dakika Galatasaray GS haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçının ardından transferini istediğini tüm Türkiye'ye duyurduğu İrfan Can Kahveci konusunda sarı kırmızılılar en ciddi adımı dün attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray GS haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Terim, milli futbolcunun yanı sıra Visca, Onyekuru ve Mohamed'in isimlerinin açıklarken, "Transferde gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" yorumunu yapmıştı.

Son dakika Galatasaray GS haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Galatasaray yönetimi de hocasının beklediği hassasiyeti dün gösterdi. İki kulübün başkanı dün İrfan Can için bir araya geldi.

Son dakika Galatasaray GS haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

FATİH TERİM STADI'NDAKİ BULUŞMA 1.5 SAAT SÜRDÜ

Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir Kulübü'nden transfer görüşmesi için talepte bulunurken, başkan Göksel Gümüşdağ sarı kırmızılıları Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp binasına davet etti.

SON DAKİKA