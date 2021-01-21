Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray (GS) haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: İrfan Can Kahveci zirvesi! Başkanlar buluştu

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor... Fatih Terim'in "Yönetimin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" sözlerinden 11 gün sonra sarı-kırmızılılar alternatifli ödeme planlarıyla Başakşehir'e teklifini sundu. Ocak ayı için teklif ve sonraki satıştan ciddi bir pay önerilirken Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. İşte o rakam ve zirveye dair tüm detaylar...