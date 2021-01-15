GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray (GS) haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, derbi kadrosunu belirlemeye başladı. Diğer yandan Muslera'nın da takımla çalışmalara başlaması, derbi öncesi olumlu etki yarattı. Peki Muslera derbide forma giyebilecek mi? İşte Terim'in Beşiktaş derbisi 11'i...
15 Ocak 2021 Cuma 12:49, Güncelleme 15.01.2021 12:58
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...