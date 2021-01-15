Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, derbi kadrosunu belirlemeye başladı. Diğer yandan Muslera'nın da takımla çalışmalara başlaması, derbi öncesi olumlu etki yarattı. Peki Muslera derbide forma giyebilecek mi? İşte Terim'in Beşiktaş derbisi 11'i...

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Son dakika Galatasaray GS haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı öncesinde 11'ini netleştiriyor...

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Son dakika Galatasaray GS haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Derbi öncesinde Feghouli'nin takımla çalışmalara başlaması, Terim'i sevindirdi.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Emre Taşdemir'in ise sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Fatih Terim Beşiktaş derbisi 11'ini belirlerdi! Muslera...

Tedavisine başlanan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

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