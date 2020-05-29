Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan istifalar herkesi şaşırtmıştı. İlk ayrılık Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğünü yöneten ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini üstlenen Hande Sümertaş ile yaşanmıştı. Bu ayrılığın sonrasında yardımcı antrenörlük görevini yürüten Hasan Şaş görevinden istifa eden bir diğer isim olmuştu. Bu istifa sonrası sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenörlük için taraftarın sevgilisi olan isimlerden Wesley Sneijder'in adı öne çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim bu iddialara yanıt verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...