Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan istifalar herkesi şaşırtmıştı. İlk ayrılık Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğünü yöneten ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini üstlenen Hande Sümertaş ile yaşanmıştı. Bu ayrılığın sonrasında yardımcı antrenörlük görevini yürüten Hasan Şaş görevinden istifa eden bir diğer isim olmuştu. Bu istifa sonrası sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenörlük için taraftarın sevgilisi olan isimlerden Wesley Sneijder'in adı öne çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim bu iddialara yanıt verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...

29 Mayıs 2020 Cuma 13:21 Güncelleme: 29.05.2020 15:21
Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürülmüştü.

Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi de ön plana çıkmıştı. Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.

Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Ancak Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Son dakika: Fatih Terim son noktayı koydu! Galatasaray ve Sneijder...

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör olacağı konuşulurken, bu konuyla ilgili Fatih Terim'den açıklama geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA