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Son dakika: Dev kulüp oyuncularını tüm satılığa çıkardı! O ismi Galatasaray kaptı...
Corona virüsü pandemisi futbolu da yakından vurmuş vaziyette. Birçok futbol kulübü ekonomik anlamda oldukça zor bir dönemden geçerken kimi kulüpler oyuncu maaşlarında zorunlu indirime gitme yolunu seçti. Bazı Avrupa kulüplerinde ise işler daha ciddi bir hal almış durumda... Bu ekiplerden Porto'nun tüm oyuncularını satılığa çıkardığı söylentileri yayılmaya devam ederken, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:30
Güncelleme: 13.05.2020 14:36
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Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ekonomik zararları futbol endüstrisini de yakından etkilemiş durumda.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 280 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 500 bini geçmiş durumda...
Birçok futbol kulübü liglerin ertelenmesi sebebiyle maç geliri, yayın geliri ve sponsorlardan gelecek olan ödemelerin kesilmesiyle zor günler geçiren kulüpler ekonomilerini düzeltmek için adımlar atma gayretinde...
Hatta geçtiğimiz günlerde Portekiz'in dev kulüplerinden Porto için ülke basınında dev kulübün batma noktasına geldiği, 250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulanmıştı.
Bunun üzerine Portekiz ekibinin, menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.