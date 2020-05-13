Corona virüsü pandemisi futbolu da yakından vurmuş vaziyette. Birçok futbol kulübü ekonomik anlamda oldukça zor bir dönemden geçerken kimi kulüpler oyuncu maaşlarında zorunlu indirime gitme yolunu seçti. Bazı Avrupa kulüplerinde ise işler daha ciddi bir hal almış durumda... Bu ekiplerden Porto'nun tüm oyuncularını satılığa çıkardığı söylentileri yayılmaya devam ederken, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...