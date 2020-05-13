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Son dakika: Dev kulüp oyuncularını tüm oyuncularını satılığa çıkardı! O ismi Galatasaray kaptı...
Corona virüsü pandemisi futbolu da yakından vurmuş vaziyette. Birçok futbol kulübü ekonomik anlamda oldukça zor bir dönemden geçerken kimi kulüpler oyuncu maaşlarında zorunlu indirime gitme yolunu seçti. Bazı Avrupa kulüplerinde ise işler daha ciddi bir hal almış durumda... Bu ekiplerden Porto'nun tüm oyuncularını satılığa çıkardığı söylentileri yayılmaya devam ederken, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:30
Güncelleme: 13.05.2020 18:07
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Birçok futbol kulübü liglerin ertelenmesi sebebiyle maç geliri, yayın geliri ve sponsorlardan gelecek olan ödemelerin kesilmesiyle zor günler geçiren kulüpler ekonomilerini düzeltmek için adımlar atma gayretinde...
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Hatta geçtiğimiz günlerde Portekiz'in dev kulüplerinden Porto için ülke basınında dev kulübün batma noktasına geldiği, 250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulanmıştı.
Bunun üzerine Portekiz ekibinin, menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden ve bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da bu durum ile yakından ilgileniyor...
Gelecek sezon için kollarını şimdiden sıvayan sarı-kırmızılılar kadro güçlendirme çalışmalarına şimdiden başlarken, birçok isim ile temaslarını sıklaştırmıştı.