Abdurrahim Albayraktan Alan Carvalho ve Pato açıklaması - Fotomaç
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Abdurrahim Albayrak'tan Alan Carvalho ve Pato açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak İstanbul'a döndü. Albayrak, havalimanında flaş transfer açıklamalarında bulundu. Alan Carvalho ve Pato...
23 Ocak 2019 Çarşamba, 13:29:36
Güncelleme: 15:26:23
Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken Galtasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcununu sarı-kırmızılı ekiple adı anılırken son günlerde Alan Carvalho transferi öne çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TRANSFER İÇİN DUBAİ'YE GİDİLDİ
Bu transferi bitirmek için Dubai'ye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak İstanbul'a döndü.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak şöyle konuştu:
ALAN CARVALHO AÇIKLAMASI
"Alan'ın kendisine de kulübüne de çok teşekkür ediyorum"
"Her şey yolunda gidiyordu. Birden bire transferler yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz, arkadaşlar."