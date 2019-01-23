Abdurrahim Albayraktan Alan Carvalho ve Pato açıklaması - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Abdurrahim Albayrak'tan Alan Carvalho ve Pato açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak İstanbul'a döndü. Albayrak, havalimanında flaş transfer açıklamalarında bulundu. Alan Carvalho ve Pato...
23 Ocak 2019 Çarşamba, 13:29:36 Güncelleme: 15:26:23
Abdurrahim Albayraktan Alan Carvalho ve Pato açıklaması

Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken Galtasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcununu sarı-kırmızılı ekiple adı anılırken son günlerde Alan Carvalho transferi öne çıkmıştı.

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Abdurrahim Albayraktan Alan Carvalho ve Pato açıklaması

TRANSFER İÇİN DUBAİ'YE GİDİLDİ
Bu transferi bitirmek için Dubai'ye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak İstanbul'a döndü.

Abdurrahim Albayraktan Alan Carvalho ve Pato açıklaması

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak şöyle konuştu:

Abdurrahim Albayraktan Alan Carvalho ve Pato açıklaması

ALAN CARVALHO AÇIKLAMASI
"Alan'ın kendisine de kulübüne de çok teşekkür ediyorum"

Abdurrahim Albayraktan Alan Carvalho ve Pato açıklaması

"Her şey yolunda gidiyordu. Birden bire transferler yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz, arkadaşlar."

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