Son aday Guidetti!

Sezona sadece Eren ile giren Cimbom forvet açığını kapatmak için 26 yaşındaki yıldız isimle görüşüyor. Alaves'te 3. forvet konumuna düşen Guidetti de Galatasaray'a sıcak yaklaşıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:17:01 Güncelleme: 07:53:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





