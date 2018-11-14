Son aday Guidetti! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Son aday Guidetti!

    Sezona sadece Eren ile giren Cimbom forvet açığını kapatmak için 26 yaşındaki yıldız isimle görüşüyor. Alaves'te 3. forvet konumuna düşen Guidetti de Galatasaray'a sıcak yaklaşıyor
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:17:01 Güncelleme: 07:53:07
    Son aday Guidetti!

    Galatasaray, geçen sezon 29 golle kral olan Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırıp kimseyi alamamıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Son aday Guidetti!

    Cimbom, forvet eksikliği sebebiyle saha dizilişinde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

    Son aday Guidetti!

    Fatih Terim, kanat oyuncuları ve stoperlerden forvet çıkarmaya çalışırken yönetim bu krize Ocak ayında son vermeyi planlıyor.

    Son aday Guidetti!

    Fatih Terim, scout ekibi ve yönetimin ortak çalışmasından bir isim daha çıktı: John Guidetti.

    Son aday Guidetti!

    ELMANDER ONAYLI

    Cimbom'un kanca attığı John Guidetti için Fatih Terim'in eski oyuncusu Johan Elmander'e de fikrini sorduğu öğrenildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN