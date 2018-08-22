Sofiane Feghouliye çılgın teklif! Yerine Kamil Grosicki geliyor... - Galeri - Fotomaç
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Sofiane Feghouli'ye çılgın teklif! Yerine Kamil Grosicki geliyor...
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:51:36
Güncelleme: 00:51:51
Sofiane Feghouli'ye çılgın teklif! Yerine Kamil Grosicki geliyor...
Süper Lig'de iki maçta da yedek kalan Sofiane Feghouli de Arabistan yolcusu!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sofiane Feghouli'ye çılgın teklif! Yerine Kamil Grosicki geliyor...
Dün transferin gözde takımı Al Hilal'in Cezayirli futbolcu için 13 milyon euro teklif yaptığı ileri sürüldü.
Sofiane Feghouli'ye çılgın teklif! Yerine Kamil Grosicki geliyor...
Yıllık 5.5 milyon euro maaş talep eden Feghouli'nin, Al Hilal ile anlaşması halinde transferin bu hafta gerçekleşeceği bildirildi.
Sofiane Feghouli'ye çılgın teklif! Yerine Kamil Grosicki geliyor...
Ancak iki taraftan da konuyla ilgili açıklama gelmedi.
Sofiane Feghouli'ye çılgın teklif! Yerine Kamil Grosicki geliyor...
FEGHOULİ YERİNE KAMİL GROSİCKİ
Fatih Terim'in Feghouli'nin satılması durumunda kanat rotasyonunun eksileceğini düşündüğü ve yönetimden transfer istediği öğrenildi.