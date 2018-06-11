Sofiane Feghouli'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray taraftarları gelecek sezon da seni takımda görecek gibi. Sanırım takımdan ayrılmayı düşünmüyorsun.



Galatasaray'la 4 yıllık kontratım daha var. Zaten uzun bir süredir menajerim de yok. Kulüpten ya da yöneticilerden bana ayrılmam gerektiğine dair bir şey söylenmedi. Dolayısıyla gelecek sezon da kendimi Galatasaray'da görüyorum.