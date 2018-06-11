Sofiane Feghouli'den flaş transfer açıklaması!
Son röportajımızda kupa kazanmaya ihtiyaç duyduğundan bahsetmiştin. Artık bunu başardın. Zira Galatasaray'la lig şampiyonu oldunuz.
Kazanma duygusunu öğrenmeye ihtiyacım vardı. Buna hiç fırsatım olmadı. Zira Valencia'dayken Barcelona ve Real Madrid'le yarışıyorduk. West Ham'da oynarken de takımın önceliği şampiyonluk değildi.
Türkiye'deki stadyumların atmosferini düşünürsek şampiyonluk kutlamalarınız çok coşkulu geçmiş olmalı.
Gerçekten harikaydı. Galatasaray, büyük bir aile. Statta ailemiz, yakınlarımız ve taraftarlarla şampiyonluğu kutladık. Müthiş bir ambians vardı. Bu, güzel anları gelecek sezonlarda da yaşamayı umuyorum.
Galatasaray taraftarları gelecek sezon da seni takımda görecek gibi. Sanırım takımdan ayrılmayı düşünmüyorsun.
Galatasaray'la 4 yıllık kontratım daha var. Zaten uzun bir süredir menajerim de yok. Kulüpten ya da yöneticilerden bana ayrılmam gerektiğine dair bir şey söylenmedi. Dolayısıyla gelecek sezon da kendimi Galatasaray'da görüyorum.
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