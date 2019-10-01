- PSG ile karşılaşmaya saatler kala hangi ruh hali içindesiniz?

"3 gün içerisinde hem Fenerbahçe ile oynadık hem de PSG ile oynayacağız. Bu hafta bizim için çok önemli. PSG'ye gelince, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen çok bir büyük takım. Ancak biz de taraftarımız önünde oynayacağız. Bu PSG ya da başka bir takım olabilir ama evimizde oynayınca tek hedefimiz kazanmak oluyor. PSG kendi sahasında çok güçlü bir takım ama dışarda bireysel performansa dönüyor. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Favori olmadığımızı biliyorum ama şansımız var. Bu maçı kazanmak için oynayacağız."