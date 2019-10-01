Sofiane Feghouli PSG maçı öncesi konuştu: Mbappe olmasa da...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i konuk edeceği maç öncesi Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Fransız basınına kritik karşılaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. PSG'nin anahtar oyuncusunu açıklayan tecrübeli futbolcu, zorlu rakipleri karşısında nasıl oynayacaklarının ipucunu verdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
- PSG ile karşılaşmaya saatler kala hangi ruh hali içindesiniz?
"3 gün içerisinde hem Fenerbahçe ile oynadık hem de PSG ile oynayacağız. Bu hafta bizim için çok önemli. PSG'ye gelince, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen çok bir büyük takım. Ancak biz de taraftarımız önünde oynayacağız. Bu PSG ya da başka bir takım olabilir ama evimizde oynayınca tek hedefimiz kazanmak oluyor. PSG kendi sahasında çok güçlü bir takım ama dışarda bireysel performansa dönüyor. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Favori olmadığımızı biliyorum ama şansımız var. Bu maçı kazanmak için oynayacağız."
- Bireysel oyunculardan söz ettiniz ancak Paris dev bir makine. Bu takımda neyden çekiniyorsunuz?
"PSG'nin kötü oynadığında bireysel performansa döndüğünü düşünüyorum. Özellikle son maçlarda mesela Neymar gol attı. Bu onları mental olarak rahatlatıyor çünkü maç berabere bitseydi daha fazla baskı hissedeceklerdi. Kolektif olarak topu kaybettiğinde sinirlenen bir takım. Ancak her durumda tehlikeli olabilirler ve en ufak hatadan faydalanabilirler. Onlara baskı yapmaya ve topa sahip olduklarında rahat rahat oynatmamaya çalışacağız."
- Bundan biraz bahsettiniz ama PSG'yi yenmek için nasıl oynamak gerekiyor?
"Ligue 1'de takımların PSG'yi sahasında beklediğini görüyorum. Ve sonuç olarak kaybediyorlar. Evimizde onları baskı altına almak için her şeyi yapacağız. En önemli şey bizim kompakt bir oyun ortaya koymamız ve onların maçın başında güven kazanmasını engellememiz."