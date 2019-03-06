Sneijder'den olay paylaşım! 'Her şeyi batırdım' - Fotomaç
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Sneijder'den olay paylaşım! "Her şeyi batırdım"
Galatasaray'da gösterdiği performans ve aile hayatıyla kulübün unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulunarak söylentileri doğruladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 22:03
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanma kararı aldığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı.
Bu gelişme üzerine Sneijder Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi.
Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.