Sneijder'den olay paylaşım! 'Her şeyi batırdım' - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Sneijder'den olay paylaşım! "Her şeyi batırdım"

Galatasaray'da gösterdiği performans ve aile hayatıyla kulübün unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulunarak söylentileri doğruladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 22:03
Sneijder'den olay paylaşım! Her şeyi batırdım

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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Sneijder'den olay paylaşım! Her şeyi batırdım

Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı.

Sneijder'den olay paylaşım! Her şeyi batırdım

Bu gelişme üzerine Sneijder Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Sneijder'den olay paylaşım! Her şeyi batırdım

Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Sneijder'den olay paylaşım! Her şeyi batırdım

Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

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