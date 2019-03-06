Sneijder'den olay paylaşım! "Her şeyi batırdım"

Galatasaray'da gösterdiği performans ve aile hayatıyla kulübün unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulunarak söylentileri doğruladı.

6 Mart 2019 Çarşamba 22:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





