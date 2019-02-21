Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti! - Fotomaç
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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!
Menajerler, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dedi. Sinan önceliği Aslan'a verdi.
21 Şubat 2019 Perşembe 07:53
Güncelleme: 21.02.2019 07:53
Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
25 yaşındaki oyuncunun Alman menajeri Decker'in kapısını aşındıranlar "Sinan'a 2 katı maaşına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dediler.
Decker bunu Türk yardımcısı Ersin Akan'a iletti. Akan da Sinan'a söyledi.
Sinan Gümüş "Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyelim. Önceliğim burada kalmak ve Fatih hocam ile birlikte çalışmak. Eğer istediğimiz teklif gelmezse diğerlerine sonra bakarız" yanıtını verdi.
Menajerler de bu cevap üzerine beklemeye geçti.