Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti! - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Menajerler, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dedi. Sinan önceliği Aslan'a verdi.
21 Şubat 2019 Perşembe 07:53 Güncelleme: 21.02.2019 07:53
Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

25 yaşındaki oyuncunun Alman menajeri Decker'in kapısını aşındıranlar "Sinan'a 2 katı maaşına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dediler.

Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Decker bunu Türk yardımcısı Ersin Akan'a iletti. Akan da Sinan'a söyledi.

Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Sinan Gümüş "Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyelim. Önceliğim burada kalmak ve Fatih hocam ile birlikte çalışmak. Eğer istediğimiz teklif gelmezse diğerlerine sonra bakarız" yanıtını verdi.

Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Menajerler de bu cevap üzerine beklemeye geçti.

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