UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portolu futbolcuları izlemek için Galatasaray maçına gelen Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutları, Sinan Gümüş'ü de listelerine aldı.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 11:14:34
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Sinan Gümüş Avrupa devlerini peşine taktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda Porto'ya 1-0 kaybeden Galatasaray'da genç oyuncu Sinan Gümüş, Avrupa devlerinin radarına girdi.
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Sinan Gümüş Avrupa devlerini peşine taktı!
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Milliyet'in haberine göre Avrupa'nın dev kulüplerin scoutlarının özellikle Sinan Gümüş'ün performansından çok etkilendikleri ortaya çıktı.
Sinan Gümüş Avrupa devlerini peşine taktı!
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Juventus, Atletico Madrid, Chelsea gibi dünya devlerinin Alex Telles ve Jesus Corona'yı takibe aldıkları ancak Galatasaray maçında bu futbolcularla beraber Sinan Gümüş'ün ismini not ettikleri öğrenildi.
Sinan Gümüş Avrupa devlerini peşine taktı!
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Bu kulüplerin Sinan'ı özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında izlemeye devam edecekleri dile getirildi.
Sinan Gümüş Avrupa devlerini peşine taktı!
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Sadece bu kulüplerin değil Portolu idarecilerin de Sinan Gümüş'ün durumunu araştırdıkları belirtildi.
Sinan Gümüş Avrupa devlerini peşine taktı!
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılılar devre arasında harekete geçmeyi planlıyordu. Ancak Sinan'in Portekiz'de dikkat çekmesinden sonra bu görüşmelerin öne çekilmesi bekleniyor.