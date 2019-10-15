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Simeone'den Falcao açıklaması!

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanyol Cadena SER raadyosuna özel bir röportj verirken, kariyeri, Galatasaray'da oynayan eski oyuncusu Radamel Falcao ve Atletico Madrid ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 20:55 Güncelleme: 15.10.2019 20:55
Simeone'den Falcao açıklaması!

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanyol Cadena SER raadyosuna özel bir röportaj verdi. Simeone Galatasaray'da oynayan eski oyuncusu Radamel Falcao ve Atletico Madrid ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Simeone'den Falcao açıklaması!

İşte Simeone'nin o açıklamalarından satırbaşları...

Simeone'den Falcao açıklaması!

"Defansif eleştirileri beni etkilemiyor. Futbolda kimse tamamen doğru değildir. Benim amacım şampiyonluk mücadelesi veren ve galibiyet almaya yenilgiden daha yakın bir takım kurmak."

Simeone'den Falcao açıklaması!

"Ve bunu başardım. Beni taktiksel olarak eleştirenleri umursamıyorum, mutluyum. Takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum."

Simeone'den Falcao açıklaması!

"Sorun şu ki, bu bir Altın Top adayıyla, Altın Top kazanma ihtimali olan bir gencin karşılaştırması."

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