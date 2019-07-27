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Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Santrfor transferi için yıldız golcü Radamel Falcao için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisi için de bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Bu kapsamda Micheal Seri'nin yanına kaliteli bir isim katmak isteyen sarı-kırmızılılar gözünü dünya yıldızına dikti. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:33
Güncelleme: 27.07.2019 18:33
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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu.
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Aslan, kadro mühendisliğini dev arenaya göre şekillendiriyor.
Santrfor mevkisine yıldız golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek için tüm imkanları seferber eden sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için arayışlara girmişti.
Sevilla'dan Banega'yı kadroya katmak için sınırları zorlayan Galatasaray yönetimi, oyuncu için istenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle geri adım atmıştı.
Fulham'ın genç yıldız adayı Micheal Seri'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncunun partnerini buldu.