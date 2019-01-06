Serdar Azizin yerine Juan Jesus! - Galeri - Fotomaç
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Serdar Aziz'in yerine Juan Jesus!
Sürpriz bir şekilde Serdar Aziz'i gözden çıkaran, Maicon'la da yolları ayırmak isteyen Galatasaray stoper transferine hız verdi...
6 Ocak 2019 Pazar, 09:25:19
Güncelleme: 09:29:03
Manchester City formasını giyen Eliaquim Mangala için temaslarda bulunan sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim Juan Jesus oldu. Brezilyalı savunmacı Roma'da oynuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
YÖNETİM VAKİT KAYBETMEDİ
Mutlaka sol ayaklı stoper isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Jesus için çok ısrarcı olduğu belirtiliyor.
Galatasaray yönetimi hiç vakit kaybetmeden hem Brezilyalı stoper hem de Roma ile temasa geçti.
INTER'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Takvim'de yer alan habere göre; Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, 2017'de 7 milyon Euro'ya Inter'den transfer edildi.