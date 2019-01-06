Serdar Azizin yerine Juan Jesus! - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Serdar Aziz'in yerine Juan Jesus!

Sürpriz bir şekilde Serdar Aziz'i gözden çıkaran, Maicon'la da yolları ayırmak isteyen Galatasaray stoper transferine hız verdi...

6 Ocak 2019 Pazar, 09:25:19 Güncelleme: 09:29:03
Serdar Azizin yerine Juan Jesus!

Manchester City formasını giyen Eliaquim Mangala için temaslarda bulunan sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim Juan Jesus oldu. Brezilyalı savunmacı Roma'da oynuyor.

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Serdar Azizin yerine Juan Jesus!

YÖNETİM VAKİT KAYBETMEDİ

Mutlaka sol ayaklı stoper isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Jesus için çok ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Serdar Azizin yerine Juan Jesus!

Galatasaray yönetimi hiç vakit kaybetmeden hem Brezilyalı stoper hem de Roma ile temasa geçti.

Serdar Azizin yerine Juan Jesus!

INTER'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Serdar Azizin yerine Juan Jesus!

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, 2017'de 7 milyon Euro'ya Inter'den transfer edildi.

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