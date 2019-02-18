Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı! - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü...
18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Tuğçe Aziz, Galatasaray taraftarına isyan etti...

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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Serdar Aziz'in hastalığını bahane ederek Maldivler'e tatile gittiği öne sürülmüştü.

Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

29 yaşındaki futbolcunun eşi Tuğçe Aziz, iddiaların doğru olmadığını savundu ve Serdar Aziz'in fotoğrafını paylaştı.

Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Kendi paylaşımına gelen beddua içerikli yoruma tepki gösteren Tuğçe Aziz, şu ifadeleri kullandı;

Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz.

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