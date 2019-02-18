Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı! - Fotomaç
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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!
Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü...
18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
Tuğçe Aziz, Galatasaray taraftarına isyan etti...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Aziz'in hastalığını bahane ederek Maldivler'e tatile gittiği öne sürülmüştü.
29 yaşındaki futbolcunun eşi Tuğçe Aziz, iddiaların doğru olmadığını savundu ve Serdar Aziz'in fotoğrafını paylaştı.
Kendi paylaşımına gelen beddua içerikli yoruma tepki gösteren Tuğçe Aziz, şu ifadeleri kullandı;
Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz.