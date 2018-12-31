Serdar Azizi eşi yaktı!

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada mide bulantısı şikayetiyle kadroda yer alamayan ancak bir gün sonra Maldivler'de tatil yaparken görülen Serdar Aziz dünya basınının da gündemine oturdu.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 08:51:03
Güncelleme: 08:53:06
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Maldivler'de yaptığı tatilin fotoğrafını paylaştığı için istenmeyen adam ilan edilen Serdar Aziz için dış basın "Serdar'ı eşi yaktı" yorumunu yaptı.
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DÜNYAYI SALLADI İspanyol AS Gazetesi, 'Instagram'ın Tehlikeleri' başlığıyla Serdar Aziz'i haber yaptı.
Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild ise, "Eşi yüzünden! Galatasaraylı futbolcu Instagram'ı salladı" ifadelerini kullandı.
diario Sport, "Serdar Aziz'in gönderilmesine neden olabilecek patavatsızlık" yorumunu yaptı.
İsviçre, İsveç ve Fransa basını da Serdar Aziz ile ilgili haberler yaptı.