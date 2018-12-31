Serdar Azizi eşi yaktı! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Serdar Aziz'i eşi yaktı!

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada mide bulantısı şikayetiyle kadroda yer alamayan ancak bir gün sonra Maldivler'de tatil yaparken görülen Serdar Aziz dünya basınının da gündemine oturdu.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 08:51:03 Güncelleme: 08:53:06
Serdar Azizi eşi yaktı!

Maldivler'de yaptığı tatilin fotoğrafını paylaştığı için istenmeyen adam ilan edilen Serdar Aziz için dış basın "Serdar'ı eşi yaktı" yorumunu yaptı.

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Serdar Azizi eşi yaktı!

DÜNYAYI SALLADI
İspanyol AS Gazetesi, 'Instagram'ın Tehlikeleri' başlığıyla Serdar Aziz'i haber yaptı.

Serdar Azizi eşi yaktı!

Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild ise, "Eşi yüzünden! Galatasaraylı futbolcu Instagram'ı salladı" ifadelerini kullandı.

Serdar Azizi eşi yaktı!

diario Sport, "Serdar Aziz'in gönderilmesine neden olabilecek patavatsızlık" yorumunu yaptı.

Serdar Azizi eşi yaktı!

İsviçre, İsveç ve Fransa basını da Serdar Aziz ile ilgili haberler yaptı.

Serdar Azizi eşi yaktı!
Serdar Azizi eşi yaktı!
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