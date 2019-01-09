Serdar Azizden Galatasarayı şoke eden hamle! - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Serdar Aziz'den Galatasaray'ı şoke eden hamle!

Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz'den sarı kırmızılı camiayı şoke eden bir hamle geldi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 13:34:48 Güncelleme: 13:36:47
Serdar Azizden Galatasarayı şoke eden hamle!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından Eren Derdiyok ile birlikte yolların ayrılacağı açıklanan Serdar Aziz'den flaş bir hamle geldi.

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Serdar Azizden Galatasarayı şoke eden hamle!

Serdar Aziz avukatı aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.

Serdar Azizden Galatasarayı şoke eden hamle!

28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon 813 bin Euro'nun ödenmesi için noter aracılığıyla ihtarname çekti.

Serdar Azizden Galatasarayı şoke eden hamle!

Milliyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüpten Serdar Aziz'e alacakları karşılığında iki kez senet verildiği ancak ödemelerin zamanında yapılmadığı öğrenildi.

Serdar Azizden Galatasarayı şoke eden hamle!

Suudi Arabistan'a veto

Öte yandan adı transferde başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple anılan milli futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

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