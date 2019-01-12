Serdar Azizden Galatasaraya şok teklif!

Serdar Aziz'den Galatasaray'a şok teklif!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan adı Fenerbahçe ile anılan Serdar Aziz ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 17:45:13 Güncelleme: 17:49:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





