Serdar Azizden Galatasaraya şok teklif! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Serdar Aziz'den Galatasaray'a şok teklif!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan adı Fenerbahçe ile anılan Serdar Aziz ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 17:45:13 Güncelleme: 17:49:12
Serdar Azizden Galatasaraya şok teklif!

Galatasaray ile Serdar Aziz arasındaki görüşmeler tıkandı.

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Serdar Azizden Galatasaraya şok teklif!

A Spor, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile milli futbolcu arasında geçen görüşmenin detaylarına ulaştı.

Serdar Azizden Galatasaraya şok teklif!

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile takımdan ayrılması istenen Serdar Aziz bir görüşme gerçekleştirdi.

Serdar Azizden Galatasaraya şok teklif!

Yapılan görüşmede Albayrak'ın belirledikleri bonservis bedelinin 4 milyon euro olduğunu ve bu parayı ödeyen kulübün Serdar'ı alabileceğini söylediği öğrenildi.

Serdar Azizden Galatasaraya şok teklif!

Albayrak'ın 4 milyon euro'luk bonservis talebini iletmesi üzerine ise Serdar Aziz'in sarı kırmızılı kulüpten alacağını talep ettiği aktarıldı.

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