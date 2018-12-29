Serdar Aziz Premier Lig yolcusu! - Galeri - Fotomaç
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Serdar Aziz Premier Lig yolcusu!
Galatasaray yönetimi tarafından kendisine kulüp bulması söylenen Serdar Aziz'in Premier Lig'e transfer olacağı iddia edildi.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 23:41:22
Güncelleme: 07:54:05
Galatasaray'da Serdar Aziz depremi yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Midesinden rahatsız olduğunu söyleyerek Demir Grup Sivas maçına çıkmayan tecrübeli oyuncunun, Maldivler'e tatile gittiği ortaya çıkınca ortalık karıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün kendisini satış listesine koymasının şokunu yaşayan Serdar Aziz, tatilini yarıda bırakıp İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
Zorlu Certer'da ortaya çıkan Serdar, menajeri Haluk Canatar ile bir durum değerlendirmesi yaparken oldukça sıkıntılı göründü.
"ÖZÜR DİLEMEK GÜCÜME GİTMEZ!"
Fatih Terim ile görüşmeden menajerine hiçbir takımla temas kurmamasını söylediğini açıklayan Serdar şöyle konuştu: