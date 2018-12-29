Serdar Aziz Premier Lig yolcusu! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Serdar Aziz Premier Lig yolcusu!

Galatasaray yönetimi tarafından kendisine kulüp bulması söylenen Serdar Aziz'in Premier Lig'e transfer olacağı iddia edildi.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 23:41:22 Güncelleme: 07:54:05
Serdar Aziz Premier Lig yolcusu!

Galatasaray'da Serdar Aziz depremi yaşanıyor.

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Serdar Aziz Premier Lig yolcusu!

Midesinden rahatsız olduğunu söyleyerek Demir Grup Sivas maçına çıkmayan tecrübeli oyuncunun, Maldivler'e tatile gittiği ortaya çıkınca ortalık karıştı.

Serdar Aziz Premier Lig yolcusu!

Sarı-kırmızılı kulübün kendisini satış listesine koymasının şokunu yaşayan Serdar Aziz, tatilini yarıda bırakıp İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

Serdar Aziz Premier Lig yolcusu!

Zorlu Certer'da ortaya çıkan Serdar, menajeri Haluk Canatar ile bir durum değerlendirmesi yaparken oldukça sıkıntılı göründü.

Serdar Aziz Premier Lig yolcusu!

"ÖZÜR DİLEMEK GÜCÜME GİTMEZ!"

Fatih Terim ile görüşmeden menajerine hiçbir takımla temas kurmamasını söylediğini açıklayan Serdar şöyle konuştu:

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