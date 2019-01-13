Serdar Aziz pişman etti! - Galeri - Fotomaç
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Serdar Aziz pişman etti!
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Serdar Aziz, yönetimi pişman ettirdi.
13 Ocak 2019 Pazar, 15:06:19
Güncelleme: 15:10:05
Galatasaray'da Serdar Aziz bilmecesi devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılarda Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve takım bulması söylenen Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmıştı.
Galatasaray'da Serdar Aziz ile ilgili üzücü bir gerçek daha ortaya çıktı.
Kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, 1.8 milyon Euro alacağı için TFF'ye başvurmuştu.
Serdar için 4 milyon Euro bonservis talep eden Galatasaray'ın devre arasında kapısını kimse çalmadı.