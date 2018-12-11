Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

Bu sezon Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmasının ardından gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, devre arasında kadrosuna en az iki golcü katmak istiyor.
11 Aralık 2018 Salı, 19:34:21
Güncelleme: 19:38:09
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Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray yönetimi, devre arası transfer döneminde en az iki forvet alarak Fatih Terim'in elini rahatlatmak istiyor.
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ALBAYRAK ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Gomis hakkında gelen eleştirilerin ardından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Albayrak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın.''
TERİM SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Porto maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Gomis hakkında konuştu;
Tecrübeli teknik adam, kendisine sorulan 'Galatasaray, Gomis takımda kalsaydı ligde ve Avrupa'da farklı bir konumda olur muydu?' sorusunu şöyle yanıtladı: