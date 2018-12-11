Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu! - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

Bu sezon Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmasının ardından gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, devre arasında kadrosuna en az iki golcü katmak istiyor.

11 Aralık 2018 Salı, 19:34:21 Güncelleme: 19:38:09
Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray yönetimi, devre arası transfer döneminde en az iki forvet alarak Fatih Terim'in elini rahatlatmak istiyor.

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Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

ALBAYRAK ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Gomis hakkında gelen eleştirilerin ardından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Albayrak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

"Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın.''

Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

TERİM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Porto maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Gomis hakkında konuştu;

Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

Tecrübeli teknik adam, kendisine sorulan 'Galatasaray, Gomis takımda kalsaydı ligde ve Avrupa'da farklı bir konumda olur muydu?' sorusunu şöyle yanıtladı:

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