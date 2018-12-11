Seleznov Galatasaray ile ilgili konuştu!

"Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın.''