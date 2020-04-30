Selçuk İnan'dan flaş Fenerbahçe itirafı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Selçuk İnan'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'ın 35 yaşındaki kaptanı Selçuk İnan, corona virüsü karantinasında sessizliğini bozdu. Performansına gelen eleştirileri yorumlayan İnan, bir de Fenerbahçe itirafında bulundu. İşte Selçuk İnan hakkında merak edilenler...

30 Nisan 2020 Perşembe 06:42
Selçuk İnan'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

2011'de sarının yanına lacivert yerine kırmızıyı seçerek Türk futbolunun seyrini değiştirdi... 9 senede 5'i lig şampiyonluğu 14 kupa kazandı. Yıllar sonra taraflı tarafsız herkes ondan 'Galatasaray efsanesi' olarak bahsedecek.

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Selçuk İnan'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Bugüne kadar hakkında herkes konuştu, o hep sustu. Futbolculuk kariyerinin sonuna yaklaşırken ve eleştiriler acımasız bir boyut almaya başlarken Selçuk İnan, Sabah Spor'a içini döktü. İşte Galatasaray'ın 35 yaşındaki kaptanının ağzından, bilinmesi gereken tüm gerçekler:

Selçuk İnan'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

BU KADAR SESSİZ KALMAMALIYDIM

Geriye dönüp baktığımda kendimde hatalar buluyorum. 'Neden sessiz kaldım' diye öz eleştiri yaptım. Basınla daha çok iletişime girebilirdim. İlla 'Selçuk iyidir' yazsınlar demiyorum, eleştirebilirler ama kulaktan dolma bilgilerle haber yapılmasın.

Selçuk İnan'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Demek ki sessiz kalmışız, algı peşinde koşanlarla haşır-neşir olamamışız! Bugün 'Selçuk bıraksın' diyen 20 yaşındaki çocuk, G.Saray'a geldiğimde 10 yaşındaydı, beni hatırlamıyor olabilir bile...

Selçuk İnan'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

OYNAMAK İSTİYORUM

Son 2 şampiyonlukta başrolde değildim ama kaptanlığın sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdim. Son bir yıl zordu. Eşimin hamileliğinin son döneminde kimsenin bilmediği bir kaza oldu... Allah'a şükürler olsun hepsini atlattık ama sezon başı antrenmanlarına katılamadım, kafa olarak sezona hazırlanamadım.

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