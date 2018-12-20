Selçuk İnan Galatasarayda inanılmaz servetin sahibi oldu - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Selçuk İnan Galatasaray'da inanılmaz servetin sahibi oldu

2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan, 8 sezonda inanılmaz bir gelirin sahibi oldu.
20 Aralık 2018 Perşembe, 09:30:46 Güncelleme: 10:01:17
Selçuk İnan Galatasarayda inanılmaz servetin sahibi oldu

Galatasaray'da son 2 sezondur büyük bir düşüş yaşayan Selçuk İnan, 8 sezonda sarı-kırmızılı takımdan servet kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selçuk İnan Galatasarayda inanılmaz servetin sahibi oldu

1 Temmuz 2011'de Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda yıllık 2 milyon Euro garanti ücret aldı.

Selçuk İnan Galatasarayda inanılmaz servetin sahibi oldu

Tecrübeli oyuncu sonrasındaki iki sezon da sarı-kırmızılı ekipten 2 milyon Euro kazandı.

Selçuk İnan Galatasarayda inanılmaz servetin sahibi oldu

2014-2015 sezonunda ise Selçuk İnan'ın ücretine 750 bin Euro zam yapıldı.

Selçuk İnan Galatasarayda inanılmaz servetin sahibi oldu

SELÇUK İNAN'IN MAAŞINDA DÜZENLİ ARTIŞ
Selçuk İnan, 2015-16 sezonunda 2.8, bir sonraki sezon ise 2.85 milyon Euro garanti ücretle oynadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN