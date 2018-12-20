Selçuk İnan Galatasarayda inanılmaz servetin sahibi oldu

Selçuk İnan Galatasaray'da inanılmaz servetin sahibi oldu

2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan, 8 sezonda inanılmaz bir gelirin sahibi oldu.

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:30:46 Güncelleme: 10:01:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





