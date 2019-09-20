Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak hem deplasmanda 1 puanı hanesine yazdırdı hem de kasasına 5.6 milyon TL gibi ciddi bir rakamı da koymuş oldu. Öte yandan yaptığı sponsorluklarla da son yıllarını rekorunu kıran Aslan, rekor bir gelir elde etti. İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 18:53 Güncelleme: 20.09.2019 18:53
Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir!

Temsilcimiz rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını da hanesine yazdırmış oldu.

Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir!

Galatasaray, aldığı 1 puanın yanında beraberlik primini de kasasına koydu. Sarı-Kırmızılılar beraberlik karşılığı 900 bin euro (yaklaşık 5.6 milyon TL) gelir elde etmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir!

Beraberlik primiyle birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir 36 milyon euro'yu (225.5 milyon TL) aştı.

Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir!

SANTRA YAPILMADAN 35.25 MİLYON EURO
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek Sarı-Kırmızılı takım, gruplar başlamadan önce 35 milyon euro civarında bir geliri garantilemişti.

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