Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak hem deplasmanda 1 puanı hanesine yazdırdı hem de kasasına 5.6 milyon TL gibi ciddi bir rakamı da koymuş oldu. Öte yandan yaptığı sponsorluklarla da son yıllarını rekorunu kıran Aslan, rekor bir gelir elde etti. İşte detaylar...