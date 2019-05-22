Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak. İşte detaylar...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:40 Güncelleme: 22.05.2019 17:40
Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 5 kulübe ödeme yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun ardından en büyük ödemeyi Kasımpaşa'ya yapacak.

FRANSA'NIN KRALI GALATASARAY'A GELİYOR! HABERİ İÇİN TIKLAYIN...

Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Mbaye Diagne transferinde sözleşmeye "şampiyon olunması halinde bonus ödenir" maddesi eklenmesi nedeniyle Kasımpaşa Kulübü'ne 3 milyon Euro ödeme yapılacak.

Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa'ya 3 milyon euro, Fernando için Manchester City'ye 500 bin Euro,

BARCELONALI YILDIZ RESMEN AÇIKLANDI! HABERİ İÇİN TIKLAYIN...

Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Belhanda için Dinamo Kiev'e 500 bin Euro şampiyonluk bonusu ödeyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN