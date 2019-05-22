GALERİ
Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak
Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak. İşte detaylar...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:40 Güncelleme: 22.05.2019 17:40
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun ardından en büyük ödemeyi Kasımpaşa'ya yapacak.
FRANSA'NIN KRALI GALATASARAY'A GELİYOR! HABERİ İÇİN TIKLAYIN...
Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa'ya 3 milyon euro, Fernando için Manchester City'ye 500 bin Euro,
BARCELONALI YILDIZ RESMEN AÇIKLANDI! HABERİ İÇİN TIKLAYIN...
DİĞER GALERİLER