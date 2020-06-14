Sahne Aslan'ın! İşte Fatih Terim'in Rize maçı 11'i
Şampiyonluk apoletini korumak isteyen Galatasaray, Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, 21.00'de başlayacak maçı kazanıp şampiyonluk yarışından kopmamayı amaçlıyor. Peki kritik mücadelede Galatasaray sahaya hangi kadroyla çıkacak? Teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Cimbom'un Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i... Son dakika Galatasaray haberleri...
14 Haziran 2020 Pazar 06:38
Güncelleme: 14.06.2020 06:38
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Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.
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Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı- kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.
MARCAO VE LUYINDAMA YOK
Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. Fatih Terim'in, iki yıldızın yokluğunda stoper hattında Donk-Ahmet Çalık ikilisine şans vermesi bekleniyor.