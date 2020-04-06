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Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
15 sezon Galatasaray'da forma giyen ve uzun yıllar kaptanlık yapan Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya üzerinden müjdeli haberi verdi. Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu'nun 3. kez bebekleri olacak.
6 Nisan 2020 Pazartesi 13:04
Güncelleme: 06.04.2020 13:04
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Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabri Sarıoğlu sarı kırmızılı formayı tam 15 sezon giydi. Galatasaray forması ile uzun yıllar kaptanlık yapan Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak. Sabri Sarıoğlu'nun pilotluk yapan eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından takipçileriyle mutlu haberi paylaştı.
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Yağmur Sarıoğlu yaptığı açıklamada, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki.. Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" dedi.
2010 yılında dünya evine giren Yağmur Sarıoğlu ve Sabri Sarıoğlu'nun 7 yalında bir erkek, 2 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.