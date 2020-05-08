Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "20 yıl sonra..."
Galatasaray'ın bu sezonki performansıyla göz dolduran futbolcusu Ryan Donk verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Yaşadığımız süreci değerlendiren Donk, Fatih Terim için korktuğunu belirtirken, 20 yıl sonra Fenerbahçe karşısında gelen Kadıköy galibiyeti için de açıklamalarda bulundu. İşte Hollandalı yıldızın o sözleri...
"FATİH TERİM İÇİN ENDİŞELENDİM"
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması nedeniyle çok endişelendiğini kaydeden Ryan Donk, "Fatih hocanın yaşadığı rahatsızlığının haberini aldığımda çok üzüldüm. Özellikle de riskli yaş grubunda olduğunun bilinmesinden ötürü endişelendim ancak onun bu zorluğu da aşarak bir an önce eski sağlığına kavuşacak olmasından dolayı da mutluyum. Ne yazık ki, biricik büyükannem Maria gibi dünya üzerindeki birçok insan bu korkunç hastalığın üstesinden gelemedi. Umarım hem büyükannem hem de bu hastalıktan ötürü hayatını kaybedenler huzur içinde uyur" diye konuştu.
"8 FİNALİMİZ VAR"
Corona virüsü döneminde neler yaşadığından bahseden Donk, "Tabii ki ben de herkes gibi hayat rutinimden bu kadar uzun süre uzak kaldıktan sonra başlarda endişe yaşayabileceğimi düşünüyorum ama bu sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte tecrübe edeceğiz. Ligin devamında 8 finalimiz var. Açıkçası liglere verilen bu zorunlu ara öncesi oldukça iyi bir periyodumuz vardı. Üste üste maçlar kazanıp, uzun süre namağlup kalmıştık. Geri dönüş konusunda düşünülmesi gereken birçok konu var. Sezonun ne şekilde başlayıp tamamlanacağı veya mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu gibi... Dediğim gibi, tüm bunları hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.
"FENERBAHÇE GALİBİYETİNİ UNUTMAYACAĞIM"
20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeleriyle ilgili konuşan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda yenmek harika, takımımız adına böylesi olumsuz bir seriyi sona erdirmek güzeldi. Attığım gol dolayısıyla benim için de özeldi ama takımın kazanmak için gösterdiği büyük gayret çok daha önemliydi. Hep birlikte kazandık, bu galibiyeti unutmayacağım. Umarım taraftarlar da benim gibi düşünüyordur."