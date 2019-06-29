Ryan Babel'den Galatasaray için ilk açıklama geldi!
Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor... Son olarak Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'yi, Galatasaray ise Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katarak ilk transferlerini açıklamış oldular. Bu isimler arasında sarı-kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran isim şüphesiz Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel. Hollandalı yıldız, transferinin ardından ilk izlenimlerini YouTube kanalı üzerinden paylaştığı video ile açıkladı. Türkiye'de forma giydiği eski takımı olan Beşiktaş hakkında da konuşan Babel, ilginç ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
29 Haziran 2019 Cumartesi 19:09
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Ryan Babel'den Galatasaray için ilk açıklama geldi!
Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ryan Babel'den Galatasaray için ilk açıklama geldi!
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ardıardına gelen KAP bildirimleriyle taraftarlarını heyecanlandıran kulüpler, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Ryan Babel'den Galatasaray için ilk açıklama geldi!
Transferde hata yapmak istemeyen kulüpler, ince eleyip sık dokuyor.
Ryan Babel'den Galatasaray için ilk açıklama geldi!
Fenerbahçe'nin Max Kruse'yi açıklamasının hemen ardından Galatasaray Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel gibi isimleri açıklayarak transfer sezonunun ilk KAP bildirimlerini yapmıştı.
Ryan Babel'den Galatasaray için ilk açıklama geldi!
Sarı-Kırmızılılar'ın büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'i resmen açıklayan Galatasaray, Banega transferinde de imzaya oldukça yakın.