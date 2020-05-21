Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Hollandaki futbolcu, yaptığı konuşmanın bir bölümünde, "Paranın hızla akmasını istiyorum." dedi. İşte o ifadeler...
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:58 Güncelleme: 21.05.2020 18:02
Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı ancak Hollanda'da da istenileni veremeyen Babel, kendi hayatına dair önemli açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

Kariyerim boyunca kendime hep şunu sordum, 'Nasıl bir iş kuracağım ki futboldan kazandığım para kadar kazanabileceğim?' Maalesef, ayda net 100 bin ile 300 bin euro arasında kazanabildiğin çok fazla iş yok.

Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.

Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli.

Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA