Ryan Babel: Paranın hızla akmasını istiyorum

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Hollandaki futbolcu, yaptığı konuşmanın bir bölümünde, "Paranın hızla akmasını istiyorum." dedi. İşte o ifadeler...
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:58
Güncelleme: 21.05.2020 18:02
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı ancak Hollanda'da da istenileni veremeyen Babel, kendi hayatına dair önemli açıklamalar yaptı. İşte o sözler...
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Kariyerim boyunca kendime hep şunu sordum, 'Nasıl bir iş kuracağım ki futboldan kazandığım para kadar kazanabileceğim?' Maalesef, ayda net 100 bin ile 300 bin euro arasında kazanabildiğin çok fazla iş yok.
Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.
Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli.
2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı.