Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! - Galeri - Fotomaç
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Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
7 Aralık 2018 Cuma, 19:44:42
Güncelleme: 19:48:43
3 puan hedeflerinin olduğunu söyleyen Bakır, VAR sistemi konusunda ise tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasan Yavuz Bakır'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"ŞANSIMIZ MUTLAkA DÖNECEKTİR"
Alt sıralardan kurtulmak için azim ve isteğimiz var. Bir türlü bunu gerçekleştiremedik. Ankaragücü maçında da üstün oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık.
Galatasaray maçı çok zor bir maç. Rakibimiz de kazanmak istiyor. Deplasmanda olacağı için zorluk derecesi de artıyor. Hakikaten çok şanssız maçlarımız oldu. Şansımız mutlaka dönecektir.
"FENERBAHÇE MAÇINDA OLDUĞU GİBİ KAZANMAK İSTİYORUZ!"
Kalan 3 maçta mümkün olduğu kadar iyi puanlar almak istiyoruz. Fenerbahçe maçında olduğu gibi Galatasaray maçında da kazanmak istiyoruz. Alacağımız puan ya da puanlar bize ilaç gibi gelecek.