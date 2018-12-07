Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

"FENERBAHÇE MAÇINDA OLDUĞU GİBİ KAZANMAK İSTİYORUZ!"

Kalan 3 maçta mümkün olduğu kadar iyi puanlar almak istiyoruz. Fenerbahçe maçında olduğu gibi Galatasaray maçında da kazanmak istiyoruz. Alacağımız puan ya da puanlar bize ilaç gibi gelecek.