Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

7 Aralık 2018 Cuma, 19:44:42 Güncelleme: 19:48:43
Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

3 puan hedeflerinin olduğunu söyleyen Bakır, VAR sistemi konusunda ise tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

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Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Hasan Yavuz Bakır'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

"ŞANSIMIZ MUTLAkA DÖNECEKTİR"

Alt sıralardan kurtulmak için azim ve isteğimiz var. Bir türlü bunu gerçekleştiremedik. Ankaragücü maçında da üstün oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık.

Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Galatasaray maçı çok zor bir maç. Rakibimiz de kazanmak istiyor. Deplasmanda olacağı için zorluk derecesi de artıyor. Hakikaten çok şanssız maçlarımız oldu. Şansımız mutlaka dönecektir.

Rizespordan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

"FENERBAHÇE MAÇINDA OLDUĞU GİBİ KAZANMAK İSTİYORUZ!"

Kalan 3 maçta mümkün olduğu kadar iyi puanlar almak istiyoruz. Fenerbahçe maçında olduğu gibi Galatasaray maçında da kazanmak istiyoruz. Alacağımız puan ya da puanlar bize ilaç gibi gelecek.

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