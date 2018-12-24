Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...

İşte Rıdvan Dilmen'in o yorumları...

"VAR, MESSI GİBİ GELDİ"

"İstatistiklere baktığımız zaman, geçtiğimiz yıl 17. hafta itibariyle kaç penaltı olmuş, şimdi kaç olmuş. %75'e yakın artmıştır, gol iptalleri de dahil bunlara. İngiltere Premier Lig'i, VAR'sız oynanan ligi, izleyince... Her maçta problem oluyor. Giresunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt olup olmadığı belli olmayan 2-3 pozisyon var. VAR, Messi gibi geldi futbola. Fark yarattı."