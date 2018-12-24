Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray... - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen'den transfer sözleri: "Galatasaray..."

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 09:10:11 Güncelleme: 09:12:54
Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Müsabakayı özel bir kanalda yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takımın transfere dair ihtiyaçlarını da değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...

İşte Rıdvan Dilmen'in o yorumları...

"VAR, MESSI GİBİ GELDİ"
"İstatistiklere baktığımız zaman, geçtiğimiz yıl 17. hafta itibariyle kaç penaltı olmuş, şimdi kaç olmuş. %75'e yakın artmıştır, gol iptalleri de dahil bunlara. İngiltere Premier Lig'i, VAR'sız oynanan ligi, izleyince... Her maçta problem oluyor. Giresunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt olup olmadığı belli olmayan 2-3 pozisyon var. VAR, Messi gibi geldi futbola. Fark yarattı."

Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...

"FEGHOULI, FATİH TERİM'İ MAHÇUP ETTİ"
"Feghouli, Fatih Terim'i mahçup etmedi değil, Fatih Terim'i mahçup etti. Fazla görev vermiyordu. Bazen teknik direktörler hata yapabilir. Feghouli, Fatih Terim'in hata yaptığını formayı aldıktan sonra gösterdi."

Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...

"DÜMDÜZ ADAMLARLA KEYİF ALAMAZSINIZ"
"Neden Feghouli, neden Robinho, neden Emre [Kılınç], neden Muhammed [Demir], neden Belhanda? Futbol bir oyundur, bu oyunu iyi futbolcular oynar. Dümdüz adamlarla keyif almazsınız. Bugün 100 dakika boyunca evinde, lokalde veya statta kim izlediyse keyifli bir maç izledi."

Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...

"1 STOPER ALMAN LAZIM"
"Galatasaray'ın kadrosu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna göre daha iyi. Başakşehir'e de yakın bir kadrosu var. Hatta Trabzonspor'dan bile."

Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...

"Sol bek almayacaksın, 2 tane var. 1 tane stoper alman lazım. Orta sahaya oyuncu ihtiyacı yok. Feghouli'yi artık veremezsin, çünkü oyuncu oynuyor"

Rıdvan Dilmenden transfer sözleri: Galatasaray...
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