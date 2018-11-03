Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın iki yıldızına sert eleştiri

"BU ÜÇÜ O KADAR KÖTÜ OYNADI Kİ..."

"Mitroglou değil Malkoçoğlu olsa bir şey yapamazdı ilk yarıda. Galatasaray, Göztepe maçında da pozisyonlar verdi ama etkinliği de vardı. Belhanda, Ndiaye... Fernando da bunlara katıldı. Üçünün birden kötü oynadığı enderdir. Bu üçü o kadar kötü oynadı ki öndeki üçlünün bir şey yapma şansı yoktu."