Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın iki yıldızına sert eleştiri
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını yorumladı.
3 Şubat 2019 Pazar, 09:26:40
Güncelleme: 09:28:30
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen özel bir kanalda müsabakayı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın iki oyuncusuna sert eleştirilerde bulundu. İşte o değerlendirmeler...
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"BU ÜÇÜ O KADAR KÖTÜ OYNADI Kİ..." "Mitroglou değil Malkoçoğlu olsa bir şey yapamazdı ilk yarıda. Galatasaray, Göztepe maçında da pozisyonlar verdi ama etkinliği de vardı. Belhanda, Ndiaye... Fernando da bunlara katıldı. Üçünün birden kötü oynadığı enderdir. Bu üçü o kadar kötü oynadı ki öndeki üçlünün bir şey yapma şansı yoktu."
"FEGHOULI VE ONYEKURU KOVALAYAN OYUNCULAR DEĞİLLER" "Feghouli kovalayan bir oyuncu değil, Onyekuru da değil. O kadar etkilediler ki, önce Mariano adaleden sakatlandı. Çünkü Feghouli hiç gelmiyor. Muslera ve iki merkez stoperin önündeki oyuncuların hepsi birbirinden kötü oynadı."
SERGEN YALÇIN HAKKINDA "Sergen Yalçın gittiği takımlarda neden farklı etki bırakıyor? Rakip kim olursa olsun önde baskılı oynayayım isteğinde olan bir teknik adam. Zaten 3-5 dakikalık ürkeklikten sonra önde baskı yapmaya başladı. Fatih Terim de sağ ve sol tarafta özellikle kendi sol taraflarında önlem almadı. Ne Feghouli geliyor ne Onyekuru geliyor, Ndiaye de hiç yardımcı olmadı."
"GALATASARAY'I MAHKUN OYNATAN İLK OYUNCU OLDU" "Belhanda zaten hiç yok. Ceyhun'un markajından hiç kurtulamadı. Sürekli top kaybederek Alanya'ya karşı Galatasaray'ı mahkum oynatan ilk oyuncu oldu.