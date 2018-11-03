Rıdvan Dilmenden Galatasarayın iki yıldızına sert eleştiri - Fotomaç
03 Şubat 2019, Pazar
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın iki yıldızına sert eleştiri

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını yorumladı.

3 Şubat 2019 Pazar, 09:26:40 Güncelleme: 09:28:30
Rıdvan Dilmenden Galatasarayın iki yıldızına sert eleştiri

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen özel bir kanalda müsabakayı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın iki oyuncusuna sert eleştirilerde bulundu. İşte o değerlendirmeler...

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Rıdvan Dilmenden Galatasarayın iki yıldızına sert eleştiri

"BU ÜÇÜ O KADAR KÖTÜ OYNADI Kİ..."
"Mitroglou değil Malkoçoğlu olsa bir şey yapamazdı ilk yarıda. Galatasaray, Göztepe maçında da pozisyonlar verdi ama etkinliği de vardı. Belhanda, Ndiaye... Fernando da bunlara katıldı. Üçünün birden kötü oynadığı enderdir. Bu üçü o kadar kötü oynadı ki öndeki üçlünün bir şey yapma şansı yoktu."

Rıdvan Dilmenden Galatasarayın iki yıldızına sert eleştiri

"FEGHOULI VE ONYEKURU KOVALAYAN OYUNCULAR DEĞİLLER"
"Feghouli kovalayan bir oyuncu değil, Onyekuru da değil. O kadar etkilediler ki, önce Mariano adaleden sakatlandı. Çünkü Feghouli hiç gelmiyor. Muslera ve iki merkez stoperin önündeki oyuncuların hepsi birbirinden kötü oynadı."

Rıdvan Dilmenden Galatasarayın iki yıldızına sert eleştiri

SERGEN YALÇIN HAKKINDA
"Sergen Yalçın gittiği takımlarda neden farklı etki bırakıyor? Rakip kim olursa olsun önde baskılı oynayayım isteğinde olan bir teknik adam. Zaten 3-5 dakikalık ürkeklikten sonra önde baskı yapmaya başladı. Fatih Terim de sağ ve sol tarafta özellikle kendi sol taraflarında önlem almadı. Ne Feghouli geliyor ne Onyekuru geliyor, Ndiaye de hiç yardımcı olmadı."

Rıdvan Dilmenden Galatasarayın iki yıldızına sert eleştiri

"GALATASARAY'I MAHKUN OYNATAN İLK OYUNCU OLDU"
"Belhanda zaten hiç yok. Ceyhun'un markajından hiç kurtulamadı. Sürekli top kaybederek Alanya'ya karşı Galatasaray'ı mahkum oynatan ilk oyuncu oldu.

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