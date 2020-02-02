Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Donk'un pozisyonu..."

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ

"Galatasaray şu anda 45 bine oynamıyor ama Kasımpaşa maçından sonra havaya girerler. Kolay görünen maçları yüksek tempoyla oynayarak, haklı galibiyetler alarak yoluna devam ediyor. Galatasaray bu işte ben de varım dedi. Kayserispor maçında zaten Mike Tyson gibi tak tak 2-0 yaptılar."