Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Donk'un pozisyonu..."

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 20. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunurken, mücadelenin ilk yarısında Ryan Donk ile Pedro Henrique arasında yaşanan tartışmalı pozisyonu da yorumladı.
2 Şubat 2020 Pazar 22:39
Güncelleme: 02.02.2020 22:39
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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 yendi.
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Galatasaray'ın golleri SofianeFeghouli (2), Adem Büyük ve RyanDonk'tan gelirken, Kayserispor'un tek sayısını Mesanovic kaydetti.
NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Ryan Donk ile Henrique arasında geçen pozisyon ile alakalı da konuştu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Galatasaray şu anda 45 bine oynamıyor ama Kasımpaşa maçından sonra havaya girerler. Kolay görünen maçları yüksek tempoyla oynayarak, haklı galibiyetler alarak yoluna devam ediyor. Galatasaray bu işte ben de varım dedi. Kayserispor maçında zaten Mike Tyson gibi tak tak 2-0 yaptılar."
"Ömer Bayram, Donk gibi oyuncuları beğenirim. Büyük takımda oynamak kolay değildir. 21 kişinin hepsi Maradona olmaz. Haftaya Donk oynamasa bir şey olmaz. Büyük takımlara karakter de lazım"