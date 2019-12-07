Rıdvan Dilmen'den flaş Muslera yorumu! "Eğer rakip iyiyse..."

Süper Lig'in 14. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maça Fernando Muslera damga vururken, ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
7 Aralık 2019 Cumartesi 23:30
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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaştı.
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Türk TelekomStadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip Belhanda'nın golüyle 1-0 kazandı.
Maça damga vuran isim ise yaptığı kurtarışlarla FernandoMuslera oldu.
Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.