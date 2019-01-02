Rıdvan Dilmenden çarpıcı takas açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş... - Galeri - Fotomaç
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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı takas açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş...
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den gündeme dair çarpıcı açıklamalar geldi. Galatasaray'da yaşanan Serdar Aziz krizini yorumlayan Dilmen, transfer gündemini de değerlendirdi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 08:35:04
Güncelleme: 08:46:48
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken gözler 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemine çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mutlak suretle transfer yapılmasını istiyor.
Buna karşın son günlerde sarı kırmızılı kulübün en önemli gündem maddelerinden biri Serdar Aziz ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kişisel internet sitesi ridvan8.com'da Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında yaşanan gerilimi ve transfer gündemini yorumladı. İşte o açıklamalar...
"YÖNETİM İLE İSTİŞARE VARDIR"
"Burada asıl olan, Serdar Aziz gibi bana göre Fatih Terim'in Türkiye Ligi'nde en çok beğendiği stoperi elden çıkarması. Mutlaka yönetim ile istişare vardır."