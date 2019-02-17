Rıdvan Dilmen: 'Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart' - Fotomaç
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Rıdvan Dilmen: "Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart"
Mbaye Diagne'nin eski takım arkadaşı Youssef ile girdiği mücadelede yaptığı hareket tartışmaları da beraberinde getirdi.
17 Şubat 2019 Pazar 21:05
Güncelleme: 17.02.2019 21:05
Kasımpaşa'nın sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelenin 6. dakikasında Diagne'nin Youssef'a yaptığı müdahale tartışma yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa - Galatasaray maçında dakikalar 6'yı gösterirken Diagne ile Youssef arasında yaşanan hava topu mücadelesinde Senegalli golcünün rakibine yaptığı müdahale sonrasında tartışma çıktı.
Karşılaşmayı NTV'de canlı yayında değerlendiren tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Diagne'nin pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.
Maçın VAR hakemi Halil Umut Meler'i de ağır bir dille eleştiren Dilmen şu ifadeleri kullandı:
"Bunu bu maçın hakemine değil, bütün hakemlerimize söylüyorum. Ne Ali Palabıyık'ı, ne de Fırat Aydınus'u bazı şeyler nedeniyle eleştiremem.