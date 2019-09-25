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Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...
İspanyol devi Real Madrid'te kötü gidişat sürüyor. Zinedine Zidane ile beklenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Madrid ekibinde özellikle Paris Saint Germain yenilgisiyle Zidane'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Teknik direktör adayları ortaya atılan Real için Fatih Terim ismi de gündemde işte detaylar...
25 Eylül 2019 Çarşamba 06:55
Güncelleme: 25.09.2019 06:55
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Real Madrid kötü gidişata bir türlü engel olamıyor.
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan İspanyol temsilcisi Real Madrid, grubun ilk maçında Paris Saint Germain ile karşılaşmış, mücadeleden 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Ligdeki kötü gidişatın ardından Zinedine Zidane'a Real Madrid taraftarlarından tepkiler yükselmeye başlamıştı.
Sezona iyi başlamayan Madrid ekibinde oynanan etkisiz futbol, PSG karşısında alınan kötü skor Zidane'ın koltuğunun sallanmasına neden oluyor.
Sevilla deplasmanında alınan galibiyet de Zidane üzerindeki tepkileri azaltmaya yetmedi.