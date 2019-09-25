Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

İspanyol devi Real Madrid'te kötü gidişat sürüyor. Zinedine Zidane ile beklenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Madrid ekibinde özellikle Paris Saint Germain yenilgisiyle Zidane'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Teknik direktör adayları ortaya atılan Real için Fatih Terim ismi de gündemde işte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 06:55 Güncelleme: 25.09.2019 06:55
Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

Real Madrid kötü gidişata bir türlü engel olamıyor.

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Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan İspanyol temsilcisi Real Madrid, grubun ilk maçında Paris Saint Germain ile karşılaşmış, mücadeleden 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

Ligdeki kötü gidişatın ardından Zinedine Zidane'a Real Madrid taraftarlarından tepkiler yükselmeye başlamıştı.

Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

Sezona iyi başlamayan Madrid ekibinde oynanan etkisiz futbol, PSG karşısında alınan kötü skor Zidane'ın koltuğunun sallanmasına neden oluyor.

Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

Sevilla deplasmanında alınan galibiyet de Zidane üzerindeki tepkileri azaltmaya yetmedi.

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