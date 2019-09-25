Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...

İspanyol devi Real Madrid'te kötü gidişat sürüyor. Zinedine Zidane ile beklenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Madrid ekibinde özellikle Paris Saint Germain yenilgisiyle Zidane'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Teknik direktör adayları ortaya atılan Real için Fatih Terim ismi de gündemde işte detaylar...