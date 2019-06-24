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Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor
Sezon sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'a imza attırmak için gün sayan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Real Madrid forması giyen genç yıldızı ısrarla takımda görmek istediği öğrenildi.
24 Haziran 2019 Pazartesi 19:02
Güncelleme: 24.06.2019 19:02
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Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Geçen sezon transfer geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.
Sarı-Kırmızılı kurmayların amacı, sezon öncesi hazırlık kampına kadar tüm transferleri bitirmek.
Scout ekibiyle koordine bir şekilde çalışmalarını sürdüren tekik direktör Fatih Terim de transferlerin sezon öncesi kampa yetişmesi gerektiğini bildirdi.
Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacak olan Aslan'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.