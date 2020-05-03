Radamel Falcao'ya flaş transfer mesajı! 'Kapımız açık' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Radamel Falcao'ya flaş transfer mesajı! "Kapımız açık"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun eski kulübü River Plate'e döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu transfer iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanırken, kulüp başkanı Rodolfo D'Onofrio'dan Falcao ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

3 Mayıs 2020 Pazar 19:48
Radamel Falcao'ya flaş transfer mesajı! Kapımız açık


Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun, altyapısından yetiştiği River Plate'e geri döneceği konuşuluyordu.

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Radamel Falcao'ya flaş transfer mesajı! Kapımız açık

Ancak bu iddialar her iki cephe tarafından da yalanlanırken, River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio'dan flaş bir açıklama geldi.

Radamel Falcao'ya flaş transfer mesajı! Kapımız açık

Falcao'ya kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren D'Onofrio, "Size şunu dürüstçe söyleyebilirim ki Falcao ile hiç görüşmedik."

Radamel Falcao'ya flaş transfer mesajı! Kapımız açık

"Ancak burada her zaman hoş karşılanacağını biliyor. Bizim kapımız onlara her zaman açık. Oyuncu veya teknik ekipte görevli olarak buraya dönebilir" ifadelerini kullandı.

Radamel Falcao'ya flaş transfer mesajı! Kapımız açık

RIVER'DA BIRAKACAK İDDİASI!

Cimbom'un yıldız Kolombiyalısı Radamel Falcao için bomba bir iddia da Don Balon sitesinden geldi.

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