Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!
Galatasaray forvet arayışlarına tam gaz devam ederken Falcao için halen net bir sonuç alınabilmiş değil. Son günlerde bu transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler ortaya atılmasının ardından transferin öznesi durumundaki Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58
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Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı sürüyor.
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Birçok konuda anlaşan taraflar aradaki pürüzleri halletmeye çalışırken, son günlerde transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler çıkmıştı.
Sampdoria karşısında takımına galibiyeti götüren golü atan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili ilk kez konuştu; Cimbom'a tekrar göz kırptı:
Galatasaray'ın getirmek için büyük çaba harcadığı Radamel Falcao, Sampdoria ile oynadıkları maçın ardından transferiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
İkinci yarıda oyuna dahil olan ve Monaco'ya galibiyeti getiren golü kaydeden futbolcu, karşılaşma sonunda ilk kez transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.