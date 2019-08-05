Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!

Galatasaray forvet arayışlarına tam gaz devam ederken Falcao için halen net bir sonuç alınabilmiş değil. Son günlerde bu transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler ortaya atılmasının ardından transferin öznesi durumundaki Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...