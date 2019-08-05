Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!

Galatasaray forvet arayışlarına tam gaz devam ederken Falcao için halen net bir sonuç alınabilmiş değil. Son günlerde bu transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler ortaya atılmasının ardından transferin öznesi durumundaki Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58
Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!

Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı sürüyor.

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Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!

Birçok konuda anlaşan taraflar aradaki pürüzleri halletmeye çalışırken, son günlerde transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler çıkmıştı.

Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!

Sampdoria karşısında takımına galibiyeti götüren golü atan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili ilk kez konuştu; Cimbom'a tekrar göz kırptı:

Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!

Galatasaray'ın getirmek için büyük çaba harcadığı Radamel Falcao, Sampdoria ile oynadıkları maçın ardından transferiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!

İkinci yarıda oyuna dahil olan ve Monaco'ya galibiyeti getiren golü kaydeden futbolcu, karşılaşma sonunda ilk kez transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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