Radamel Falcao sessizliğini bozdu! Transfer...

Galatasaray Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu transfer dedikodularından corona virüsü salgınına kadar birçok konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. ESPN'e röportaj veren yıldız futbolcu ülkesinde de corona virüsü nedeniyle zorluk çeken ailelere yardımda bulunduğu ortaya çıktı. İşte Falcao'nun dikkat çeken açıklamaları...
5 Mayıs 2020 Salı 19:29
Güncelleme: 05.05.2020 19:50
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Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi. karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsen yıldız futbolcu, hakkında çıkan transfer dedikodularına da yanıt verdi. İşte Falcao'nun açıklamaları...
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"TÜRKÇE ÇOK ZOR
Türkiye'de dil çok zor, çok karışık. Muslera beni etkiliyor o yüzden, Türkçe konuşabiliyor. Bir kelime öğreniyorsun ancak bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. İngilizce iletişim kuruyorum.
Dünyadaki birçok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla birlikte zaman geçiriyorum ki biz futbolcuların çok alışık olduğu bir şey değil bu.
Şu anda her erkeğin olduğu gibi, daha önce olmayan görevlerim var ve farklı alanlarda yardımcı oluyorum.
Özel bir zaman geçiriyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Benim için mutfak ve temizlik anlamında da öğretici bir zaman oldu bu ara.